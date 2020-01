Alle Versuche sind gescheitert

In diesen schwierigen Familienverhältnissen ist der 35-Jährige aufgewachsen. Immer wieder hat er versucht, auf die ­Beine zu kommen. Mit Mühe und Not hat er einen Schulabschluss geschafft, doch alle Versuche, eine Ausbildung zu machen, sind gescheitert. „Seit mehr als 15 Jahren ist der junge Mann in der Betreuung unseres Dienstes“, sagt ­Jürgen Rein, der Leiter der Sozialen Dienste Leonberg.