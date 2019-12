Aktion „Lichtblicke“ Miete bezahlen oder warme Kleider kaufen?

Leonberg - Wer Hartz IV bezieht und in einer Wohnung wohnt, deren Fläche als zu groß gilt, dem kann es passieren, dass er am Ende in einer zwar kleineren und schlechteren, aber auch teureren Wohnung leben muss. Das ist zumindest in Leonberg nicht unwahrscheinlich, angesichts der hier gängigen Mieten.