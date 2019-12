So einfach ist das aber nicht, wenn man weniger als 500 Euro Rente bezieht und auf aufstockende Grundsicherung angewiesen ist. So auch in dem Fall einer 64-jährigen Frau, die in der Betreuung der Sozialen Dienste der Stadt ist. Als die Kinder klein waren, hat sie sich um deren Erziehung und den Haushalt gekümmert. Die Rollen in der Familie waren so verteilt, dass nur der Vater einem Beruf nachging. Das funktionierte so lange gut, bis die Familie auseinanderbrach und es zur Scheidung kam. Der Ehemann zog zurück nach Griechenland. Zusätzlich kam es zu einem heftigen Zerwürfnis mit den Kindern, dass auch diese wegzogen und den Kontakt zur Mutter abbrachen, sodass diese heute ganz allein dasteht.