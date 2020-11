Aktion „Lichtblicke“ In der Not wird ein Lichtblick gereicht

Leonberg - Heute ist noch alles in Ordnung, aber schon morgen kann die persönliche Welt aus den Fugen und Menschen können ohne eigene Schuld in Not geraten. In solchen Fällen und wenn die sozialen Netze sie nicht auffangen können, hilft seit fast 25 Jahren der Verein „Bürger helfen“. Der Träger für die LKZ-Hilfsaktion „Lichtblicke“ hat jüngst digital getagt.