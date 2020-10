Aktion in Renningen Fackeln leuchten für schwerstkranke Kinder

2013 wurde sie auf die Problematik schwerstkranker Kinder in ihrer letzten Lebensphase aufmerksam. Damals habe es in Baden-Württemberg kein Palliativ-Care-Team speziell für Kinder gegeben, sagt sie. Deswegen hat ihr Verein sein Augenmerk darauf gelegt. Die Ärztin Claudia Blattmann stellte ein solches Team zur palliativen Betreuung schwerstkranker Kinder zu Hause, kurz Kipact, zusammen. Dieses ist im Umkreis von 120 Kilometern aktiv. Inzwischen gibt es in Baden-Württemberg fünf solche auf todkranke Kinder und deren Angehörige spezialisierte Teams, die ihre Stützpunkte jeweils an Krankenhäusern haben.

Wenig finanzielle Unterstützung vom Landkreis Böblingen

Der Finanzbedarf ist groß. „Die Kassen zahlen nur Fallpauschalen“, erklärt Martina Steinbrenner. Diese reichten nicht aus, um alles zu decken, was die Teams brauchen. Die Kosten für den Psychologen für das Stuttgarter Kinder-Palliativ-Care-Team in Höhe von 50 000 Euro werden beispielsweise komplett mit Spenden finanziert, 25 Prozent einer Palliativarztstelle ebenfalls, zählt Martina Steinbrenner auf. Auch in Tübingen gibt es ein Team, das der Verein unterstützt, bisher vor allem mit Hardware wie Laptops oder Venensuchgeräten.

Vom Landkreis Böblingen sei für die Mobilversorgung von todkranken Kindern bisher nur wenig finanzielle Unterstützung gekommen. „Überhaupt kriegt es der ganze Stuttgarter Umkreis mit seinen Landkreisen nicht auf die Reihe“, kritisiert sie. „Es kann nicht sein, dass ein Verein 90 000 Euro aufbringen muss, um die Stuttgarter Stellen finanzieren zu können.“

Ohne Spenden geht es nicht

So ist das Spendensammeln eine der zentralen Aufgaben des Vereins geworden. „Man guckt, wo man wieder eine Spendenkasse in einem Geschäft aufstellen darf, wie man Aufmerksamkeit erregen kann, damit ein Kegelclub auf die Idee kommt, die Kaffeekasse zu spenden“, nennt sie Beispiele. Die in mühsamer zweijähriger Kleinarbeit vorbereiteten 52 Schülerspendenläufe in diesem Jahr mussten wegen Corona ausfallen. Dabei hatte der Verein schon prominente Sportler zur Unterstützung gefunden.

Mit Einnahmen von rund 160 000 Euro hatte Martina Steinbrenner durch diese Aktion gerechnet. „Dann hätten wir auch ein kleines finanzielles Polster gehabt“, sagt sie. Sie ist froh, dass ihr Verein bei einer Challenge der Ferry-Porsche-Stiftung auf den zweiten Platz gewähltwurde und 58 000 Euro erhielt. „Ohne dieses Geld wäre jetzt schon Ende Gelände“, beschreibt Steinbrenner die finanzielle Situation. 10 000 Euro an Spenden brachte eine 50-Cent-Challenge in Renningen. Das habe mehr als funktioniert und es habe auch Einzelspenden von Firmen und Vereinen gegeben.

Die alljährlich im Herbst stattfindende Kinder-Benefiz-Gala in Renningen, bei der sich ebenfalls stets Prominente engagieren, musste ausfallen. Stattdessen gab es erstmals einen Fackellauf. 1400 Fackeln hatte der Verein angeschafft, rund 1000 wurden verkauft. Für zwei Euro pro Stück. Wenn dabei auch finanziell kein großes Plus erzielt werden kann, so hofft Martina Steinbrenner doch, dass durch die Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Spenden etwas ausgelöst wird. Den Fackellauf soll es im nächsten Jahr wieder geben, weiß Martina Steinbrenner schon heute. Und möglichst auch die Benefiz-Gala.