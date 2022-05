Aktion in Leonberg Jedem Radler seine Gratisbrezel

Die Brezel bekommen sowohl Rad- und Pedelecfahrende. Dabei sollten sie als solche in der Bäckerei erkennbar sein: etwa mit Fahrradhelm oder in Radkleidung. Pendlerbrezel ist eine landesweite Aktion der Initiative Radkultur des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg, unterstützt von der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg, der Leonberg angehört, und den Bäckerinnungsverbänden Baden und Württemberg. Ihr Ziel: Das Pendeln mit dem Rad durch eine Brezel schmackhafter machen.