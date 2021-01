Leonberg - Auch die Sternsinger von St. Michael haben in diesem Jahr eine Aktion geplant. Sie besuchen die Häuser in Höfingen und Gebersheim, werfen einen Informationsflyer in die Briefkästen und erneuern die von außen sichtbaren Segen. Bewohner von Mehrfamilienhäusern, die den Besuch der Sternsinger wünschen, müssen sich im Pfarrbüro melden. Per Mail an sternsinger@jugend-stmichael.de oder telefonisch unter 01 76 / 56 85 37 74. Segensaufkleber können auch nach den Gottesdiensten am 6. und 10. Januar bis 17 Uhr in der offenen Kirche St. Michael mitgenommen werden. Die Sternsinger bitten darum, die für sie vorgesehenen Süßigkeiten der Leonberger Tafel zu spenden oder in der Kirche abzugeben, damit sie weitergeleitet werden können.