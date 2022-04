Aktion in Korntal-Münchingen Porsche-Mitarbeiter pflanzen Bäume

Die jungen Eichen und Hainbuchen sind noch aus einem anderen Grund besonders: Sie sind eine Spende des Sportwagenbauers Porsche. Zur Höhe der Summe schweigt das Unternehmen, nur soviel: „Wir bezahlen die gesamten Kosten, die für die Pflanzaktion anfallen“, teilt der Sprecher Matthias Rauter mit. Das umfasst neben der Pflanzung den Bau eines Schutzzaunes und die Pflege der Fläche für die ersten drei Jahre. Porsche hat, sagt Matthias Rauter, seit dem Jahr 2017 in Zusammenarbeit mit Trinkwasserwald in Leipzig und der Region Stuttgart mehr als 14 Hektar Laubmischwald neu geschaffen, hier etwa in Eberdingen-Hochdorf, Rutesheim und Weissach. „Durch das bisherige gemeinsame Engagement von Trinkwasserwald und Porsche werden jährlich zusätzlich mehr als elf Millionen Liter Trinkwasser erzeugt.“

Beim Pflanzen der Bäume im Seewald packten rund 50 Mitarbeitende mit an. „Damit zeigen unsere Kolleginnen und Kollegen, dass sie gern Verantwortung für Mensch, Umwelt und Gesellschaft übernehmen“, sagt Matthias Rauter. Der Bereich Umwelt sei einer von fünf Schwerpunkten bei den Förderprojekten des Autobauers.

Blick auf die Zukunft des Nachwuchs

Wie die Zukunft der Jungbäume ausschauen kann, ist auf der Fläche aus dem Jahr 2017 zu sehen, die auch in der Richtstattallee ist, direkt südlich angrenzend an eine der zwei neuen Pflanzflächen. Dort stehen ebenfalls Traubeneichen und Hainbuchen. Heute sind die Bäume mehr als zwei Meter hoch und bilden einen jungen Wald.

Trockenheit macht Bäumen zu schaffen

In den Hitzejahren 2017 bis 2020 nahmen Bäume auf zwei Teilflächen großen Schaden, sodass sie geräumt wurden. Auf der größeren Fläche standen Buchen, die wegen der hohen Temperaturen und Wassermangels abgestorben sind. Auf der kleineren Fläche mussten Fichten weg, weil der Borkenkäfer sie befallen hat. „Auch dies war der Trockenheit geschuldet“, sagt die Rathaussprecherin Hammer. Dass Porsche in Form einer zweckgebundenen Spende an Trinkwasserwald die ohnehin anstehende Pflanzung unterstütze und auch noch anpacke, „ist sehr erfreulich“.

Viele Unternehmen engagieren sich für Flora und Fauna, indem sie zum Beispiel Bäume pflanzen. Denn die Klimakrise macht dem Wald insgesamt zu schaffen. Ist der Trinkwasserwald beteiligt, ermittelt er mit den lokalen Behörden die Flächen, auf denen neuer Wald entstehen soll.

Die erste große Aktion der Stadt Rutesheim mit dem Verein lief im Frühjahr 2017. Damals wurden auf 1,2 Hektar 4000 Traubeneichen als Spende von Porsche gepflanzt. Im Herbst 2017 folgten weitere 3350 Bäume auf 1,5 Hektar im Stadtwald, auch mit einer Finanzspritze von Porsche. Im Frühjahr 2018 haben Porschemitarbeiter im Gemeindewald Weissach Bäume gepflanzt. Ende des Jahres 2020 schenkte der Unternehmer Paul Gauselmann Rutesheim 3000 Bäume.

30.000 Bäume von Trumpf

Auch der Ditzinger Technologiekonzern Trumpf pflanzt Bäume: 30 000. Damit will der Laserspezialist in den Klimaschutz investieren. Die Bäume sollen bis zum Jahr 2027 in den bayerischen und baden-württembergischen Wäldern des Forstbetriebs Fürst Wallerstein gesetzt werden.