Aktion in Heimsheim Das Feuerwehrhaus wird zum Adventskalender

Heimsheim - Den vermutlich größten Adventskalender im Altkreis Leonberg hat die Feuerwehr Heimsheim ausgestellt. An den großen Scheiben der Fahrzeughalle hat das Team der Feuerwehr 24 Bilder aufgehängt, außerdem die Abbildung von vier übergroßen Adventskerzen. Jeden Tag bis zum 24. Dezember wird ein neues Bild umgedreht, jeden Adventssonntag eine Kerze mit einem LED-Licht „angezündet“. Wer an dem Gebäude in der Steinstraße vorbeikommt, kann also jeden Tag etwas Neues entdecken.