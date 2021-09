Diese Aktionswoche Pendler-Brezel wird von der Initiative Radkultur und der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) initiiert. Auch mehrere Bäckereien im Landkreis Böblingen machen mit, etwa die Bäckereien Diefenbach in Weil der Stadt, Malmsheim, Rutesheim und Leonberg und die Bäckereien Bauer in Herrenberg.