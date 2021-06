Leonberg - Unter dem Motto „Sicher und fit in den Frühling“ hat ein Fahrradcheck an allen sechs Standorten des Klinikverbund Südwest (KVSW) regen Anklang gefunden. Insgesamt 118 Mitarbeiter der Kliniken nutzten die Gelegenheit, ihr Fahrrad an ihrem Arbeitsort auf seine Sicherheit und Fahrtauglichkeit prüfen zu lassen.