Aktion gegen „Montagsspaziergänge“ Appell für gesellschaftlichen Zusammenhalt

Um eine wissenschaftsbasierte Auseinandersetzung im Umgang mit der Pandemie komme man nicht umhin. „Auch wir sehen darin eine Schwierigkeit: Wir werden Zeuginnen und Zeugen von wissenschaftlichem Fortschritt, der zuweilen auch mit Fehleinschätzungen und -schlägen gekoppelt ist.“ Das schaffe Unsicherheit. Um diese Unsicherheit aushalten zu können, benötige man gesellschaftlichen Zusammenhalt mehr denn je.

Schwerste Anstürme gemeistert

„Allerdings tendieren wir dazu, zu vergessen oder kleinzureden, was geschafft ist: Wir leben in einem Land, in dem es gelungen ist, genügend wirksamen Impfstoff zur Verfügung zu haben“, sagt Jürgen Stolle. „Und wir haben ein Gesundheitssystem, das bislang die schwersten Anstürme gut gemeistert hat. Und wir haben eine Bevölkerung, die sich weit überwiegend vernünftig verhält“, ergänzt Inge Horn.

Dieser Zusammenhalt sei auch deswegen nötig, weil es vorrangig darum gehe, die Alten, die Vorerkrankten sowie die Kinder und Jugendlichen zu schützen – und ihnen die Perspektive einer wieder unbeschwerteren Entwicklung zu ermöglichen. Natürlich sei dazu eine gesellschaftliche Auseinandersetzung nötig. Diese gelinge nur, wenn sie von Respekt getragen sei. Dazu wollen die Initiatoren der Montagsaktion „Leonberg zeigt Haltung – gemeinsam gegen Covid-19“ ihren Beitrag leisten.

Den Teilnehmenden auf dem Marktplatz empfehlen die Initiatoren, auf zerbrechliche Behältnisse für die Kerzen zu verzichten. Es wird gebeten, sich friedlich zu verhalten und die Regeln der gültigen Coronaverordnung wie Mund-Nasen-Schutz und Abstandsgebot zu beachten.