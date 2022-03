Auf Plastik statt auf Zucker oder Alkohol verzichten

Doch es gibt noch etwas anderes, worauf es sich lohnt zu verzichten, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung: Plastik. Es verbraucht bei der Herstellung nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern verschmutzt als Abfall häufig die Natur und gelangt als Mikroplastik über die Meere in die Nahrungskette. Wegen des weltweit immer noch steigenden Kunststoffverbrauchs möchte der Abfallwirtschaftsbetrieb B die Idee des „Plastikfastens“ in einen Fastenkalender mit täglich neuen Tipps umsetzen.