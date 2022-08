Aktion für den Klimaschutz Rutesheim beim Stadtradeln weit vorn

658 Kommunen aus Baden-Württemberg machen mit

Mit deutschlandweit fast 2550 Kommunen, davon mehr als 650 in Baden-Württemberg, sei das Stadtradeln eine der größten Mitmach-Aktionen des Landes, sagt der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Bereits jetzt zeichne sich die Tendenz zu neuen Höchstleistungen ab. So haben sich diesmal 658 Städte, Gemeinden und Landkreise angemeldet – 2021 waren es 546. Mehr als 100 Neulinge gehen in diesem Jahr an den Start.