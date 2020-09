Aktion einer Weil der Städterin Ute Wolfangel sammelt Spenden für Moria

In ihrem Beitrag schildert die Freiwillige Pia Lemmeroth, dass sie vor Ort ist, aber nichts tun darf. Warum ist das so?

Ja, die privaten NGOs und die Ehrenamtlichen vor Ort bekommen nur in Einzelfällen Zugang zu der abgeriegelten Zone, in der sich die Menschen aufhalten. Dabei könnten sie so viel tun: Sie könnten viele Menschen versorgen – mit Kleidung, Decken, Zelten, Schlafsäcken, Nahrung. Sie führen Warenlager und haben schon vor dem großen Brand Hilfsgüter verteilt, die sie mit Spenden einkaufen. Aber die griechischen Behörden verbieten ihnen, die Geflüchteten zu versorgen. Die Freiwilligen mutmaßen, dass die miserable Situation auf der Straße bewusst aufrecht gehalten werden soll, um die Menschen zu zwingen, in das neue Lager zu gehen. Die Geflüchteten möchten das Lager aber nicht beziehen. Sie befürchten eine Fortsetzung der schlimmen Zustände und haben Angst vor weiteren Bränden. Zugleich soll das Verbot der Hilfeleistung vermutlich als Abschreckung dienen, um andere Geflüchtete in der Türkei abzuhalten, auf die Inseln nach Europa zu kommen.

Sie rufen zu Spendenaktionen auf. Was wird am dringendsten benötigt?

Schuhe, Kleidung und Smartphones. Das sammle ich derzeit auch, also: Wer was übrig hat, darf sich gerne melden. In den Camps sind es vor allem junge Männer, die die Kleidung benötigen – es sollte also nicht größer als Größe M sein.

Wie läuft die Hilfsaktion praktisch ab?

Ich sammle es hier in Weil der Stadt und verschicke es dann nach Griechenland. Wir benötigen natürlich auch Geldspenden, denn 31 Kilo Fracht kosten 43 Euro.

Wer Kleidung oder Smartphones übrig hat, kann sich bei Ute Wolfangel melden: u.wolfangel@gmx.de. Die Kundgebungen, auf denen sie spricht, sind am Freitag, 18 Uhr, auf dem Marktplatz Herrenberg und am Samstag, 16 Uhr, auf dem Karlsplatz Stuttgart.