AK Klimaschutz Noch mehr Lebensmittelretter in Renningen

Am unkompliziertesten gehe das, indem man Reste kocht, die Einkäufe und Mengen gut plant, Übriggebliebenes einfriert oder verschenkt. Wer gerne Übriggebliebenes weitergeben möchte, kann die Internetplattform von Foodsharing nutzen: Dort stellt man einen Essenskorb auf der Webseite www.foodsharing.de ein. „Wer noch aktiver werden will, der qualifiziert sich zur Foodsaverin und zum Foodsaver“, sagt Erwin Eisenhardt. Diese retten legal und ehrenamtlich Lebensmittel von Betrieben. „Sie essen sie selber, verschenken sie an Nachbarn oder legen sie in Fairteiler, in denen sich alle Menschen kostenlos bedienen dürfen.“ Wer sich in irgendeiner Form gerne beteiligen möchte, kann sich per Email an co2-einsparer@ak-klimaschutz.agenda-renningen.de wenden. Auf Wunsch erhält man dann regelmäßig eine E-Mail, wann und wo welche Produkte abzuholen sind.