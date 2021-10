AK Asyl in Renningen Im Integrationsgarten wächst die Vielfalt

„Etliche Interessenten wollten ein Stück der Parzelle für sich alleine bewirtschaften. Doch nur den Acker zu bestellen, ist nicht unser Ziel“, erklärt Janna Tröster, „wir wollen die Parzellen gemeinschaftlich bewirtschaften.“ Denn der Gemeinschaftsgarten ist nicht nur Gemüselieferant für die Gärtner. Er ist vor allem ein Ort, sich kennenzulernen, sich auszutauschen und Zeit miteinander zu verbringen.

Experimente mit Sorten aus der Heimat

Auch Korban Rezai und Abrahe Ftsum aus Eritrea sind an einem der letzten warmen, sonnigen Frühherbsttage auf dem Acker. Sie schauen, was erntereif ist, gießen und jäten Unkraut. „Schon als Kind habe ich gerne im Garten gearbeitet. Zu sehen, wie die Pflanzen wachsen und gedeihen, macht mir große Freude“, erzählt Korban. Der Garten wird zwar größtenteils gemeinschaftlich bewirtschaftet, doch Korban hat ein kleines Feld für sich. Hier experimentiert er mit Gemüse aus seiner afghanischen Heimat. „Ist schwierig“, meint er und stützt sich auf die Hacke. „Boden und Klima sind ganz anders, ich muss einfach ausprobieren, was davon gut wächst.“ Dieses Jahr hat es wohl leider nur der Lauch geschafft.

Währenddessen füllt Abrahe Gießkanne um Gießkanne und versorgt Grünkohl und Salat mit Wasser. Auch er hat schon als Kind im elterlichen Nutzgarten mitgeholfen und liebt die Arbeit im Grünen. „Ich will lernen, was hier wächst und wie es angebaut wird“, ist Abrahe wichtig – und Kobran nickt.

Ein internationales Schlemmerfest

Für beide ist so manches, was sie hier ernten, kulinarisches Neuland. Wie der Grünkohl, doch es wird alles probiert. Schließlich haben die Familien viel Zeit und Arbeit investiert. „Alle haben mitgeholfen. Wir haben zum Beispiel einen komplexen Gießplan erstellt, das war ein echter Kraftakt. Doch es hat wirklich super geklappt“, freut sich Janna Tröster. „Jeden zweiten Samstag haben wir uns getroffen, um zu besprechen, wer was machen kann. Und dann haben wir zusammen gepicknickt und geredet und erzählt.“ Das ist es, was der AKA erreichen will.

Kürzlich haben die acht Familien ihr Saisonabschlussfest mit Spezialitäten aus ihren Heimatländern gefeiert. Jeder hat etwas mitgebracht und aus den kleinen Picknickrunden letztlich ein internationales Schlemmerfest gemacht. Damit kehrt langsam Winterruhe im Garten ein, solange, bis Jörg Hamm wieder mit Fuhren von Pferdemist das neue Gärtnerjahr eröffnet.