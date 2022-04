Agenda 2030 Mönsheim sagt Ja zum Klimaschutz

„Moralische Selbstverpflichtung“

Jannis Hoek erläuterte an Beispielen, wie Kommunen diese „moralische Selbstverpflichtung“ konkret mit Leben füllen könnten. So haben Beschaffungen von Waren und Dienstleistungen der Kommunen in Deutschland ein Gesamtvolumen von 350 Milliarden Euro. Im Landratsamt des Enzkreises setze man dabei auf Nachhaltigkeit. So verbrauche die Kreisverwaltung samt den kreiseigenen Schulen pro Jahr sieben Millionen Blatt Papier. Durch Umstellung auf Recycling-Papier mit dem Siegel des blauen Engels spare man im Vergleich zu konventioneller Herstellung 105 Tonnen Holz, 22 Tonnen C02 und 150 Millionen Liter Wasser.