Ärzteversorgung im Altkreis Eine Augenärztin für Heimsheim

Heimsheim - Erst ein neuer Zahnarzt für Friolzheim, jetzt eine Augenärztin für Heimsheim: Die fachärztliche Versorgung im östlichen Enzkreis hat in diesem Jahr einen großen Sprung nach vorne gemacht. Besonders, was Augenärzte angeht, mussten Patienten oft weite Wege für einen Termin auf sich nehmen. Diese Versorgungslücke zwischen Pforzheim und Leonberg hat nun Georgia Avgitidou mit ihrer neuen Praxis in Heimsheim geschlossen. Seit etwa einem Monat ist die Praxis in der Mönsheimer Straße 50, direkt neben der Apotheke, geöffnet. Für die 35-jährige Fachärztin geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung – und für viele ihrer Patienten vermutlich ebenso.