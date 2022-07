Ärgernis Hundekot Tüten in Signalfarben sind biologisch abbaubar

Materialkosten schwanken stark

In Ditzingen befinden sich in allen vier Stadtteilen zusammen insgesamt 78 so genannter Hunde-WCs. „Wir verwenden ausschließlich biologisch abbaubare Hundekottüten, die beispielsweise aus Maisstärke oder aus Zuckerrohr bestehen. Sie sind teurer als Kunststofftüten, diese Mehrkosten nehmen wir aus Umweltschutzgründen jedoch gerne in Kauf“, sagt Jens Schmukal, Pressesprecher der Stadt Ditzingen. Da die Menge der benötigten Hundekottüten im Jahresverlauf unterschiedlich sei – manche Bürger scheinen sich einen Vorrat anzulegen - und auch die Materialkosten durch den Rohstoffbedarf stark schwankten, sei eine genaue Kostenangabe schwer. „Realistisch werden wohl 2500 Euro pro Jahr sein“, schätzt Schmukal. Die Tüten werden stets in Signalfarben wie gelb oder rot bestellt, „um die Gefahr, dass sie in der Umwelt entsorgt werden, zu minimieren, und die Landwirte sollen sie bei Vandalismus frühzeitig sehen können“, so der Pressesprecher.