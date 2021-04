Ärger um Poller in Höfingen Metallpfosten zwingen zur Rücksichtnahme

Leonberg - Was unser Höfinger Leser Gerhard Reichmann als Schildbürgerstreich und Schikane für Autofahrer in der örtlichen Weinbergstraße empfindet, entpuppt sich als Reaktion der Stadt auf das unverantwortliche Verhalten mehrerer Autofahrer auf dieser Straße. „Wir haben agiert, bevor wir reagieren müssen, weil hier ein Kind angefahren wurde“, heißt es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung Leonberg.