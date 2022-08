Ärger in Ditzingen Stillstand auf der Großbaustelle

Diskutiert wurde daraufhin, die Planung wieder in Höhe etwa der Tankstellen am Standort des ehemaligen Clean-Parks, südlich der Siemensstraße, weiter zu verfolgen. Was zunächst wegen des langen Eingriffs in den Straßenverkehr verworfen worden war, wurde wieder aufgenommen. Das Stand 2020 insgesamt 3,5 Millionen teure Projekt soll in einem Jahr abgeschlossen sein.

Sperrung im Juli war geplant

Die Verwaltung hatte im Juli auf die beharrliche Forderung aus dem Gemeinderat reagiert, da sich die Mehrkosten ihr zufolge in Bezug auf die Gesamtkosten in Grenzen halte. Sie teilte mit, dass die Teilsperrung aufgehoben werde in der Zeit von 8. bis 24. Juli. In diesem Zeitraum fänden Erdarbeiten ohne den Abtransport von Erdmaterial statt, erläuterte die Stadt die Planung. Die Baustelleneinrichtung könne daher kleiner ausfallen. Nach diesem Zeitraum werde die Teilsperrung allerdings wieder erfolgen. Tatsächlich wurde die Baustelle auch wieder wie geplant in der Siemensstraße eingerichtet – der Betrieb ging aber nicht weiter.