Im Lauf des Jahres 2022 sind neue Fahrzeuge an die S-Bahn Stuttgart geliefert worden. Dadurch können in der Hauptverkehrszeit nun nahezu alle S-Bahnen mit drei Einheiten als Langzug fahren. Erstmalig am 17. Dezember sind samstags deutlich mehr S-Bahnen als bisher unterwegs: Die S-Bahnen auf den Linien S 1 bis S 6 sowie S 60 sind dann nicht nur nachmittags, sondern von etwa 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr durchgehend alle 15 Minuten unterwegs. Lediglich auf den Abschnitten Plochingen–Kirchheim/Teck (S 1), Marbach–Backnang (S 4) und Renningen– Böblingen (S 60) bleibt es beim durchgehenden Halbstundentakt. Auf den Gleisabschnitten dort können nicht mehr Züge als bisher fahren, heißt es vom VVS.