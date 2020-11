Adventliches in Rutesheim Fleißige Hände, die auch großzügig spenden

Corona-bedingt wird dieser nun in geänderter Form veranstaltet. Der Adventsverkauf findet statt am Sonntag, 22. November, auf dem Kirchplatz der katholischen Kirche St. Raphael in Rutesheim (Schubertstraße 12/14). Von 11 bis etwa 15 Uhr werden zum Kauf angeboten: Adventskränze und Gestecke, Türkränze, Weihnachtsschmuck, hausgemachte Marmeladen, Weihnachtsgebäck, selbst gebackene Kuchen und Torten, handgestrickte Socken und viele nette Kleinigkeiten für die ganze Familie.