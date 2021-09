Adrienne Braun beim Strohländle Launige Lesung im Zelt

Agiles Mundwerk ist von Vorteil

Wie sind wir, was macht uns aus, wie spiegelt sich das in der Sprache, das sind ihre wiederkehrenden Themen. Geboren in Wiesbaden, kann sie nicht nur hochdeutsch schreiben, sondern auch schwäbisch und hessisch sprechen und nutzt dieses Sprachtalent ausgiebig. Das von ihr lieb gewonnene Schwäbische, so schildert sie, habe sie bereits in der Schule eingeübt. Ein agiles Mundwerk sei von Vorteil dabei gewesen. Und immerhin sei Schwäbisch ja eine sehr effiziente Sprache.