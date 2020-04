Abstellplätze in Leonberg Neben dem Parkhaus gibt es jetzt ein Radhaus

Die Innenausstattung sieht nun 20 Doppelstockparker und fünf beidseitig nutzbare Schrägparker vor, sodass insgesamt 50 Fahrräder untergebracht werden können. Außerdem gibt es einen Schließfachschrank mit 18 Fächern mit Ablage- und Lademöglichkeit für Netzteile von Pedelec-Akkus.

Das Buchungs- und Zugangssystem „Bike and Ride Box“ mit Lesegerät für die Polygo-Chipkarte ist fester Bestandteil der zugesagten Förderung. Zusätzlich zu den Abstellplätzen im „Rad-Haus“ stehen weitere 102 kostenlose Plätze an der zentralen Fläche direkt am Bahnhof neben Gleis 1 wettergeschützt zur Verfügung.

Die Firma Kienzler kümmert sich als Betreiber im Auftrag der Stadt um die Vermietung und technische Betreuung der Fahrradgarage. Bei technischen Fragen oder Problemen bei Buchung, Nutzung oder Bezahlung ist sie der Ansprechpartner. Wer einen Radparkplatz mietet, ist also Kunde des Unternehmens.

Die Anmeldung erfolgt über die Homepage www.bikreandridebox.de oder die städtische Website. Von zu Hause können über den Computer auf der Buchungsplattform ein freier Stellplatz und die gewünschte Mietdauer ausgewählt werden. Ebenso ist dies vor Ort per Smartphone möglich. Durch Eingabe der Kontaktdaten folgt die einmalige Registrierung. Die Buchung eines Stellplatzes kann auch mit der Polygo-Card erfolgen. Bei diesem Buchungsverfahren werden die Daten über eine PIN eingegeben. Es können die Zahlungsarten PayPal, Kreditkarte, SEPA-Lastschrift ausgewählt werden. Wer bezahlt hat, erhält einen PIN-Zugangscode per E-Mail. Nun kann das Rad am Bahnhof sicher abgestellt werden.

Kein Schlüssel nötig

Der Vorteil ist, dass kein Schlüssel nötig ist, und über die gesamte Mietdauer ein fester Abstellplatz garantiert ist. Auch Gelegenheitsnutzer können das System in Anspruch nehmen, indem sie vor Ort per Smartphone ihren PIN-Code anfordern.

Beim Preis orientiert sich die Stadt an anderen Kommunen. Eine volle Kostendeckung kann sie aber nicht erreichen. Trotzdem wurde den Stadträten empfohlen, die Gebühren niedrig zu halten, gehe es doch um mehr Anreize zum Umstieg auf Rad, Bus und Bahn. Zum Vergleich: Ein Platz fürs Auto in den Parkhäusern Bahnhof oder Altstadt kostet durchschnittlich 60 Euro im Monat.

Die Wartung und Instandhaltung des Gebäudes erfolgt durch das städtische Gebäudemanagement. Mit der Reinigung, der Beseitigung von eventuellen Graffiti und Beklebungen wird der Betreuungs-und Hilfeverein FISH in der Mollenbachstraße beauftragt, der sich schon um die Sauberkeit im Stadtpark kümmert.

Die Preise

Das Fahrrad im Leonberger „Rad-Haus“ abzustellen,

kostet pro Tag einen Euro. Für eine Woche werden vier Euro bezahlt. Der Preis für einen Monat liegt bei zehn Euro, und ein Jahr kostet 70 Euro.

Wer zusätzlich ein Schließfach mit Ladesteckdose in Anspruch nehmen will, dessen Gebühr erhöht sich pro Tag um einen Euro, in einer Woche müssen zusätzlich drei Euro überwiesen werden. Wer das Zusatzangebot einen Monat nutzt, ist mit sechs Euro dabei. Ein ganzes Jahr kostet 40 Euro.