Abschied in Corona-Zeiten Ein leidenschaftlicher Müllsheriff

Mit dem Thema Müll in die weite Welt

Das Thema Müll brachte den Mann aus Weil im Schönbuch in die weite Welt. In Singapur stellte er 2017 dem dortigen Umweltminister die innovative Vergärungsanlage mit Brennstoffzelle vor, die der Kreis in Leonberg gebaut hatte. Er war an EU-Projekten in Italien, Slowenien und Holland beteiligt und reiste mehrmals nach Tunesien, um dort eine Kommune beim Aufbau eines Wertstoffhofs zu unterstützen. Seine Arbeit bedeutete Bagin so viel, dass er seinen Ruhestand zwei Jahre aufschob. Auch jetzt, mit 67 Jahren, hört er noch nicht ganz auf. Anderthalb Tage in der Woche kümmert er sich um den Wiederaufbau der abgebrannten Biogasanlage in Leonberg. Noch mindestens zwei Jahre wird ihn das beschäftigen. Das Thema Müll lässt ihn nicht los.