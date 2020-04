Abschied aus Leonberg Matthias Krack geht ohne Händeschütteln

Krack gestaltet gerne Neues

Er absolvierte das Vikariat in Donnstetten Westerheim im Landkreis Reutlingen und trat danach seine erste Pfarrstelle in Mundingen im Alb-Donau-Kreis an. Matthias Krack hat sich dort als einfühlsamer Seelsorger mit Organisationstalent erwiesen. Die Mundinger ließen ihren Pfarrer nach seiner Amtszeit nicht gerne ziehen, der engagierte Gottesmann hat mit Einsatz und Augenmaß vieles in der Gemeinde bewegt.

Das Neue zu gestalten liegt ihm, und das hat ihn letztendlich auch nach Leonberg gebracht. „Als ich hierherkam, habe ich gespürt, wie stark die Leonberger Gemeindeglieder an ihrer jeweiligen Kirchengemeinde hängen. Trotzdem haben sie die Notwendigkeit der Veränderung sehr wohl erkannt und diese nach Kräften mitgetragen, das hat mich sehr bewegt“, sagt er. „Auch, wenn die Konsequenz daraus manchmal schwer fallen mag, wir müssen uns fragen: wie können wir als Kirche in der Stadt und für die Stadt da sein?“, formuliert er einen seiner Kerngedanken, „deshalb müssen wir alte Strukturen überdenken, damit wir die Menschen auch in der jetzigen Zeit mit dem Evangelium durchs Leben begleiten können.“ Das ist die wesentliche Aufgabe der Kirche, findet der leidenschaftliche Theologe.

Dazu gehört auch, den Menschen eine zentrale Anlaufstelle zu geben: „Das haben wir mit dem neuen Pfarrbüro im Leonberger Haus der Begegnung erreicht.“ Seit März steht der Schreibtisch des Gemeindepfarrers Leonberg-Nord im Haus der Begegnung, mitten in der Stadt.

„Ich hätte noch gerne ein paar Hände geschüttelt“

Auch mit der Beteiligung der Kirche an Veranstaltungen wie der Langen Kunstnacht, während der die historische Stadtkirche geöffnet ist und eine Plattform für ganz verschiedene Veranstaltungen wie Lesungen, kunsthistorischen Kirchenführungen oder Konzerte bietet, werden neue Wege gegangen. Sie sind Matthias Krack ein Herzensanliegen. „So kann Kirche noch einmal ganz anders erlebt werden“, ist er überzeugt, „und durch diese Events finden Menschen in die Kirche, die sonst eher nicht kommen würden.“

Ein bitterer Wermutstropfen ist die schwierige Zeit des Abstandhaltens, in der Pfarrer Krack vom Leonberger Kirchenbezirk Abschied nimmt. Sein Abschiedsgottesdienst ist auf den 20. September verschoben worden, die Investitur in Biberach auf den 4. Oktober. „Zumindest passen die Termine zeitlich gut zusammen“, sagt er mit einem Anflug von Galgenhumor. „Doch ich hätte noch gerne ein paar Hände zum Abschied geschüttelt.“ So wird der Abschied in Leonberg ein stiller, der Anfang in Biberach ein schwieriger.

Leonberger Kirchengemeinde auf einem guten Weg

Doch Matthias Krack ist zuversichtlich, dass er sich trotz des pandemisch bedingten, eingeschränkten Gemeindelebens im neuen Kirchenbezirk schnell eingewöhnen wird. „Mein Leitsatz stammt aus Psalm 31, Vers 9: ‚Du stellst meine Füße auf weiten Raum.‘ Das heißt für mich, wir müssen in jeder Situation daran arbeiten, offen zu bleiben für neue Ideen und Visionen, wie wir den Menschen nahe bleiben können.“ Die Leonberger Kirchengemeinde sieht er hier auf einem guten Weg: „Ich wünsche mir, dass die Offenheit, mit der wir die Aufgaben in Leonberg gemeistert haben, weiter gelebt wird.“