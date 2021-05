Abiturprüfung im Fach Deutsch Abitur startet unter Corona-Bedingungen

Hektische Tage vor dem Start

Verwunderung ob der kurzfristigen Änderung gab es in Weil der Stadt. 94 Schülerinnen und Schüler haben sich am dortigen Johannes-Kepler-Gymnasium zur Reifeprüfung angemeldet. Die Räume waren eingeteilt, auch die Lehrkräfte zur Beaufsichtigung. „Wir hatten kurz vor der ersten Prüfung alles fertig, die Listen bereits verschickt, und dann wurde alles vom Ministerium durcheinander gewirbelt“, beschreibt Schulleiter Rolf Bayer die hektischen letzten Tage vor dem Abiturstart. Für die zusätzliche räumliche Trennung von getesteten und nicht getesteten Abiturienten musste auch das Aufsichtspersonal verdoppelt werden. „Das ist natürlich ein großer Aufwand“, so Bayer. Er hat besonders die Schüler im Blick: „Die Prüflinge sollen sich zu hundert Prozent konzentrieren können, und sie sollen in erster Linie gesund bleiben.“ Damit am Prüfungstag selbst keine Zeitverzögerung eintritt oder gar Unruhe verbreitet wird, wurden die Testwilligen einen Tag vorher schon in die Schule gebeten.