Am 4. Mai startete der überaus wichtige Präsenzunterricht, der den zu langen Corona- Ferien verdonnerten Abiturienten eine wichtige Stütze und den letzten Schliff für die Prüfungsvorbereitung mit auf den Weg geben konnte. Wir Eltern fiebern in dieser besonderen Zeit mit unseren Kids mit und aus diesem Grund entstand in einem kleinen kurzfristig anberaumten Organisationsteam, bestehend aus den Müttern Martina Dorn, Stephanie Cavadini, Birgit Linz und der Elternvertreterin Patrizia Röckle das Team, welche die Wünsche der Eltern in die Tat umsetzten: Positive Motivation von uns Eltern für unsere Kids!