Abgeordnete aus Böblingen Am Montag geht’s gleich nach Berlin

Klare Worte nach der Niederlage: Keine Pause für Marc Biadacz: „Den ersten Tag habe ich zum Aufräumen genutzt: Schreibtisch, Wahlkampfauto und was so liegen geblieben ist“, sagt der alte und neue Inhaber des Direktmandats. Doch am Tag nach der historischen Wahlschlappe der Union findet Biadacz am Telefon klare Worte: „Wir haben die Wahl verloren. Punkt, aus.“ Da gebe es nichts zu beschönigen. „Da wir nicht stärkste Kraft geworden sind, haben wir auch keinen Regierungsauftrag“, sagt der 42-Jährige, der am Montag um 16.15 Uhr wieder in seiner Zweitheimat Berlin gelandet ist.