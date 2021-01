Abfallwirtschaftsbetrieb Damit der Inhalt in der Biotonne nicht festfriert

Zeitungspapier oder Papiertüte

Die Küchenabfälle sollten daher möglichst trocken und dick in Zeitungspapier oder in eine Papiertüte eingewickelt werden, rät der AWB. Dabei helfen auch zerknülltes Papier, zerrissene Eierkartons oder andere Pappschachteln auf dem Tonnenboden und Zeitungspapier, das zwischen die Tonnenwände und die Bioabfälle gestopft wird. Laub kann man in der Sonne vortrocknen und erst anschließend in die grüne Tonne einfüllen. Sinnvoll sei auch ein geschützter Platz für die Biotonne – beispielsweise an der Hauswand, im Carport oder in der Garage, sagen die Fachleute vom Abfallwirtschaftsbetrieb. Steht ein solcher Standort zur Verfügung, sollte die Tonne möglichst erst morgens am Leerungstag, spätestens aber bis 6 Uhr, an den Straßenrand gestellt werden, denn die Müllwagen ziehen schon recht früh los.