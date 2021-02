Abfallentsorgung im Enzkreis Grüne Tonne nur noch für Papier

Enzkreis - Zum Jahreswechsel 2021/22 werden sich rund 70 000 Nutzer des Dualen Systems („Grüne Tonne“) im Enzkreis nach annähernd drei Jahrzehnten wohl grundlegend umstellen müssen: Auf Geheiß des „Grüne-Punkt“-Konsortiums soll die Abfuhr von Plastik, Dosen und Glas in einer gemeinsamen Tonne im Enzkreis wegfallen. Glas soll in einer separaten „blauen Tonne“ abgeholt werden, Verpackungen (Plastik und Dosen) in einer „gelben Tonne“.