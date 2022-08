Abfallbilanz Im Enzkreis fällt am meisten Müll pro Kopf an

Weniger Altpapier

Die Einwohner dieser beiden Kreise konnten also Glas und und Papier direkt zu Hause in die Tonne geben. Im Kreis Böblingen gibt es zwar auch eine Papiertonne für daheim, die vom AWB geleert wird, Glas dagegen muss zu Containerstandorten oder Wertstoffhöfen gebracht werden. So liegt Böblingen beim Altglas (25 Kilo je Einwohner) vor Ludwigsburg (27,9) und dem Enzkreis (30,1). Beim Altpapier fiel 2021 im Kreis Ludwigsburg mit 64,7 Kilo pro Kopf die geringste Menge an (Böblingen 68 und Enzkreis 90 Kilo).

Bei den übrigen Wertstoffen differiert die Erfassung beziehungsweise Trennung teilweise sehr stark, so dass sich hier keine Mengen vergleichen lassen. Der Enzkreis betreibt zusätzlich zehn Recyclinghöfe und ein Entsorgungszentrum. Der Kreis Ludwigsburg hat neun Wertstoffhöfe, darunter einen in Korntal-Münchingen. Deren Einteilung ist recht ähnlich der Wertstoffhöfe im Kreis Böblingen, variiert jedoch im Detail. So können im Enzkreis auf dem Recyclinghof im Bereich Verpackungen nur Kunststofffolien und Styropor abgegeben werden. Im Kreis Ludwigsburg kommen alle Verpackungen, die nicht aus Glas oder Papier sind, in den gleichen Container.

Zum Jahreswechsel 2021/22 wurde in beiden Kreisen das System jetzt umgestellt. Künftig gibt es für die Haushalte fünf Tonnen, die regelmäßig geleert werden: Rest- und Biomüll (schwarz und braun), Papier (grün), Glas (blau) und die Gelbe Tonne.