Abfall im Strohgäu Tonnenweise türmt sich der Hausmüll

Oder aber sie wurden am Mittwoch geleert, weil aufmerksame Anwohner den Fahrer des Müllwagens während seiner Tour auf die nicht geleerten Container aufmerksam machten. So geschehen in Hirschlanden. In Gerlingen ist die Situation nicht anders. In allen Fällen – so wie im gesamten Landkreis Ludwigsburg – ist ein neues Unternehmen für die Müllabfuhr verantwortlich. Seit diesem Jahr ist das Abfuhrunternehmen Alba beauftragt, zuvor war es Prezero.