Ab Montag wird gelockert Was ist im Kreis Böblingen erlaubt?

Leonberg - An fünf aufeinanderfolgenden Werktagen ist die Inzidenz im Landkreis Böblingen unter 100 geblieben. Am Sonntag lag der Wert bei knapp 97 (Stand: 16. Mai, 16 Uhr). Damit gelten von Montag an Lockerungen. Das geht aus der Allgemeinverfügung hervor, die das Landratsamt am Sonntag veröffentlicht hat.