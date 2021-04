Kreis Böblingen - Das Landratsamt Böblingen erlässt auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes für alle Städte und Gemeinden im Landkreis Böblingen eine Allgemeinverfügung zum Betretungsverbot von Kindertageseinrichtungen bei nicht regelmäßiger Testung. Im Klartext formuliert: Die Testpflicht für die Kita-Einrichtungen und die Kindertagespflege kommt. Die Verfügung tritt am 26. April, also kommenden Montag, in Kraft.