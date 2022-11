A81 bei Leonberg Ford brennt komplett aus

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Auto auf der Autobahn 81 unweit des Leonberger Engelbergtunnels komplett ausgebrannt. Gegen 0.10 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Ford Galaxy im Engelbergtunnel aus Richtung Heilbronn kommend unterwegs, als er bemerkte, dass sein Wagen in Brand geraten war. Auf der Überleitung zur A 8 in Richtung München konnte er den Ford auf dem Seitenstreifen abstellen. Dort verließ er den Wagen mit seinen Mitfahrern im Alter von 31 und 45 Jahren unverletzt.