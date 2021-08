Leonberg - Bei einem Unfall am Dreieck Leonberg ist am Donnerstagmorgen ein junger Mann leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von 15 000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, war eine 53 Jahre alte Ford-Fahrerin gegen 5.40 Uhr an der Überleitung von der A 81 auf die A 8 in Richtung Stuttgart auf der mittleren Spur unterwegs.