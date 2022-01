Leonberg - Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten hat sich am Donnerstag im Engelbergtunnel bei Leonberg ereignet. Der Vorfall passierte laut Polizeibericht gegen 11.45 Uhr im Bereich der Überleitung von der A8 aus Richtung Karlsruhe auf die A81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Am Beginn des Engelbergtunnels musste ein Mercedes-Benz-Fahrer verkehrsbedingt stark und bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter ihm fahrender Opel-Lenker erkannte dies rechtzeitig und bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab. Auch die hinter dem Opel fahrende 62 Jahre alte VW-Lenkerin bremste und kam rechtzeitig zum Stillstand. Eine dahinter fahrende 45-Jährige mit ihrem BMW war nach Erkenntnissen der Polizei aber zu schnell unterwegs, daher gelang es ihr nicht, rechtzeitig abzubremsen. In der Folge krachte sie auf den VW, worauf dieser auf den Opel und dieser wiederum auf den Mercedes aufgeschoben wurde. Durch den Aufprall wurden die VW-Fahrerin sowie deren 62 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 12 000 Euro.