A81 bei Ditzingen Lkw gerät auf Autobahn in Brand

Am Mittwochvormittag ist ein Lkw auf der Autobahn 81 zwischen den Aschlusstellen Stuttgart-Feuerbach und dem Rastplatz am Engelberg in Brand geraten. Gegen 11 Uhr fing der Sattelauflieger Feuer, als der Laster gerade in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war. Die Ursache war laut Polizei wahrscheinlich ein technischer Defekt im Bereich der Bremsen. Der Fahrer bemerkte das Feuer und musste auf der rechten Fahrspur anhalten. Trotz zügiger Löschversuche durch eine Polizeistreife und einige Zeugen konnte der Brand nicht eingedämmt werden. Erst die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen, die mit vier Fahrzeugen und 23 Wehrleuten vor Ort im Einsatz war, konnte die Flammen schließlich löschen.