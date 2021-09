A8 beim Sindelfinger Wald Fünf Autofahrer stehen unter Drogen

Die Kontrollen fanden nachmittags statt. Wie die Polizei berichtet, wurden an den beiden Tagen insgesamt 155 Fahrzeuge und 188 Personen kontrolliert. Bei fünf Personen hatte die Polizei den Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer ihrer Autos saßen. In drei dieser Fälle fanden die Beamten bei Durchsuchung der Fahrzeuge tatsächlich Betäubungsmittel – darunter THC, Amphetamine und in einem Fall auch Cannabis-Blüten. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.