Sperrungen dauern noch an

An der Unfallstelle sind neben der Polizei Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rutesheim und Leonberg, des Technischen Hilfswerks, der Autobahnmeisterei Ludwigsburg und der Straßenmeisterei Leonberg im Einsatz. Die Bergungsarbeiten, für die Kranfahrzeuge eingesetzt werden müssen, sind laufen. Die Räumung wird sich laut Polizei wohl noch bis in den Vormittag oder gar in den Nachmittag ziehen. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Umgehungsstraßen sind derzeit allerdings auch voll.