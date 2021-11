Rutesheim - Bei der Polizei ist am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr folgender Anruf eingegangen: Ein Mann sei zu Fuß auf dem Standstreifen der A 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Die Polizei traf ihn sodann in der Nähe eines Pannenfahrzeugs an.