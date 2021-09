Verkehrschaos bleibt bislang aus

Der Abbruch des Brückenbauwerks, welches auch über Metallaufbauten verfügt, schreitet langsam voran. Vor dem gesperrten Abschnitt bildete sich an den Anschlussstellen ein paar Kilometer Stau. Auch auf den örtlichen Umfahrungsrouten floss der Verkehr nur langsam. Ein größeres Chaos blieb aber bislang aus. Auch am Dreieck Leonberg, wo der Verkehr in Richtung Karlsruhe bereits zum Umfahren der Sperrung aufgefordert ist, kam es lediglich um die Mittagszeit zu stockendem Verkehr. Was angesichts der Bauarbeiten im Engelbergtunnel und den damit verbunden Spurverengungen und Tempolimits keine Seltenheit darstellt.