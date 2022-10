A8 bei Leonberg Vier Verletzte nach schwerem Unfall

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West sind am Dienstagmorgen um 8.10 Uhr mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei waren an dem mutmaßlichen Auffahrunfall in Fahrtrichtung Stuttgart vier Fahrzeuge beteiligt. Genauere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Im Einsatz waren neben der Polizei auch ein Rettungshubschrauber und die Freiwilligen Feuerwehren Rutesheim und Leonberg mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften.