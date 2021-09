Wie die Polizei berichtet, war ein 49 Jahre alter Sattelzug-Fahrer am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in Fahrtrichtung München unterwegs. An der Stelle, an der die Autobahnen 81 und 8 zusammenführen und noch zwei weitere Spuren hinzukommen, wechselte er auf die linke Spur. Dabei touchierte er mit seinem Auflieger das Führerhaus eines Sattelzuges, der hinter ihm fuhr.