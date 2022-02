A8 bei Leonberg Mehr Abstand kann Leben retten

Lkw-Fahrer abgelenkt oder übermüdet?

Was ist der Grund für diese Zählung? „Auffahrunfälle mit Lkws sind im Straßenverkehr eine große Gefahr“, sagt Mario Schmidt, „die Nichteinhaltung von Mindestabständen ist hierbei eine häufige Ursache für schwere Unfälle.“ Im Jahr 2019 gab es über 480 Lkw-Unfälle an Stauenden, davon 410 mit Leicht- und Schwerverletzten. Täglich passieren auf Bundesautobahnen vier Lastwagen-Unfälle – drei davon am Stauende. Im Jahr 2021 starben 70 Lkw-Fahrer bei einem Aufprall am Stauende. Das sind 46 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wo 48 Brummifahrer am Schluss einer Blechlawine tödlich verunglückten. Vielleicht waren die Fahrer im Moment des Aufpralles gerade abgelenkt, vielleicht übermüdet?