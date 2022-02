A8 bei Leonberg Lkw-Fahrer rammt Audi und flüchtet

Der Lkw schwenkt plötzlich auf die Spur des Audis

Wie die Polizei berichtet, war der 26 Jahre alte Mann in seinem Audi gegen 19.30 Uhr auf der A 8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart nutzte er gerade den zweiten Fahrstreifen von links, als der Sattelzugfahrer, der zu dem Zeitpunkt rechts neben dem 26-Jährigen fuhr, aus ungeklärten Gründen plötzlich nach links auf die Spur des Audi-Fahrers kam. Dieser versuchte zwar, durch Ausweichen und Abbremsen noch eine Kollision zu verhindern, was ihm allerdings nicht gelang. Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall unbeirrt fort.