Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe Höhe Leonberg (Kreis Böblingen) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 54-jährige Autofahrerin war am Freitag auf den Wagen einer 46-Jährigen aufgefahren, der nach einer Panne auf dem Standstreifen stand, wie die Polizei am Samstag mitteilte.